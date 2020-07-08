23 Nisan Ortaokulu’nu rahatlatacak gelişme

RECEP MEBET

23 Nisan Ortaokulu’nun ek bina problemi nihayet son buluyor.Çorum Atatürk Anadolu Lisesi arkasında yer alan 16 derslikli ortaokul binası inşaasında son aşamaya gelindi.

YENİ SEZONDA AÇILACAK

Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 23 Nisan Ortaokulu ek binası olarak planladığı ve geçici adıyla ‘Karakeçili Ortaokulu’ şeklinde isimlendirilen bina 7 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı.

Fatih Caddesi ve civarında yaşayan vatandaşların yıllardır talep ettiği ortaokul binası, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı’yla birlikte eğitime açılacak.

Bölge sakinlerinin merakla beklediği binanın hizmete sunulmasıyla birlikte 23 Nisan Ortaokulu’unda ikili eğitimden normal eğitime geçilecek.

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında bazı şubelerin yeni binada eğitime devam etmesiyle, kalabalık sınıflar yerine sosyal mesafe kurallarının uygulandığı daha sağlıklı koşullarda eğitim-öğretim sürdürülmüş olacak.

20 DERSLİĞE ÇIKARILABİLECEK

İhtiyaç halinde 20 dersliğe kadar çıkarılabilen binanın fiziki özelliklerinden bahseden Şantiye Şefi Arif Can Akbal, Aydın İnşaat’ın yüklenici firma olarak yapımını üstlendiği yeni okulun bitme aşamasına geldiğini söyledi.

Eğitim-öğretimdeki güncel ihtiyaçlar düşünülerek projelendirilen binada Z kütüphane, spor salonu, konferans salonu, laborutavurlar ve kantinin yanı sıra idari bölümlerin yer aldığını anlatan Arif Can Akbal, çevre düzenleme çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Akbal, 3 bin 742 metrekarelik arsa üzerinde yer alan okulun inşaa tabanının 935 metrekare, 5 katlı binanın toplam yapı kullanım alanının ise 5 bin 248 metrekare olduğunu söyledi.

Okulun çevre duvarının da içeri çekilmesiyle etraftaki yolların önemli ölçüde genişleyeceğine dikkat çeken Akbal, binanın herşeyiyle yeni sezona hazır hale geleceğini sözlerine ekledi.