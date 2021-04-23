23 Nisan’a kısıtlı kutlama

FATİH BATTAR
Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle tüm Türkiye’de olduğu gibi Çorum’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, buruk bir törenle kutlandı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı’nda tören düzenlendi. Törene İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Milli Eğitim Müdür yardımcıları, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen törende Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Anıt’a çelenk sundu.
Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile sona erdi.