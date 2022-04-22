23 Nisan’ı coşkuyla kutladılar

MURAT ÇETİN

Fatih Sultan Mehmet İlkokulu 2-G sınıfı öğrencileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı coşkuyla kutlandı.

Sınıf öğretmeni Züleyha Çelik, usta çalıştırıcılar Sevda Ünal ve Hasan Sangut ile birlikte yaklaşık 2 hafta boyunca şenliğe hazırlanan minik öğrenciler, Devlet Tiyatro Salonu’nda önceki akşam hünerlerini sergiledi.

Okul idareci öğretmen, öğrenci ve velilerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte 2-G sınıfı minikleri halaylar, dans gösterisi ve tiyatro gösterileri ile büyük alkış topladı.

Gecede bir konuşma yapan Fatih Sultan Mehmet İlkokulu Müdürü Mustafa Fuçular; “Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yarınlarımızın güvencesi çocuklarımıza hediye ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu alanda hem dünyada bir ilki oluşturmakta hem de geleceğin Cumhuriyet nesillerine atamızın verdiği önemi ifade etmektedir. Cumhuriyetin geleceğini gençlere ve yarının sahibi çocuklara emanet edecek kadar çocuklarımıza ve gençlerimize güvenini ifade eden Atatürk, onlara bir de bayram armağan hediye etmiştir. Bugün de bizlere düşen görev hem atamızın emanetlerinin sahibi olduğumuzu göstermek hem de atamızın aziz hatırasını en yoğun ve güzel biçimde yad etmek olmalıdır. 23 Nisan gibi milli bayramlarımızın önemli bir anlamı daha vardır. Bu bayramlar birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiğimiz millet olarak tasada ve kıvançta bir olduğumuz günlerdir. Bu günde bizlere bu cennet vatanı canları ve kanları pahasına emanet eden atalarımızın emanetlerini nasıl daha iyi koruyarak ve geliştirerek yarınlara taşıyabileceğimizi konuşmalıyız.” dedi