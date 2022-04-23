23 Nisan’ı coşkuyla ve gururla kutladık

M.BURAK YALÇIN

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yurt genelinde olduğu gibi Çorum’da da coşkuyla ve gururla kutlandı. Öğrencilerin sahne aldığı kutlamalarda, çocuklarından tertemiz yüreklerinden akan mutluluk ve heyecan Kadeş Barış Meydanı’nı doldurdu.

Kutlama programına Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Garnizon Komutan Vekili Mehmet Emin Altan, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, Çorum Barosu Başkanı Av. Turan Kalıpcı, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, çok sayıda vatandaş ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın açış konuşmasını İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek yaptı.

Milletin sarsılmaz iradesinin inancından aldığı güçle sonsuza dek dimdik ayakta kalacağı belirten Abdullah Kodek, “Tarihimizin her dönemi kahramanlıklarla ve başarılarla doludur. Bu şanlı tarih bugün, nereden geldiğimizi, nerede olduğumuzu ve nereye gittiğimizi ve kim olduğumuzu gösteren birer pusuladır. Pusulasız bir gemi nasıl ki bir denizde yönünü bulamazsa, tarihten habersiz nesillerde istikametini kaybederler. Bunun için tarihimizi iyi öğrenmeliyiz” dedi.

Konuşmanın ardından Adnan Menderes İlkokulu öğrencisi Cemre Su Şanlı ‘Türk Çocuğu Diyor ki’, Mustafa Kemal Ortaokulu öğrencilerinden Yusuf Mert Dalgıç ‘Vatan Destanı’, Berra Yücel ise ‘Bugün’ adlı şiiri okudu.

Koro şarkılarının da okunduğu programda halk oyunları gösterisi, ront gösterileri ve yarışmalarda yer aldı. Öğrencilerin başarılı ve içten sunumları ile aileleri başta olmak üzere tüm izleyicileri gururlandırdılar.

Kutlama sonunda ‘Milli Egemenlik’ konulu resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren Ubeydi Gazi İlkokulu öğrencisi Ayşe Gözde Balcı, Bahçelievler İlkokulu öğrencisi Beren Demiral, Yavuz Sultan Selim İlkokulu öğrencisi Hüseyin Eren Kement, 23 Nisan Ortaokulu öğrencisi Metehan Köklükaya, Türkiyem İmam Hatip Ortaokulu öğrenicisi Gül Esin Doğan ve Mustafa Kemal Ortaokulu öğrencisi Berra Yücel’e protokol üyeleri tarafından ödülleri takdim edildi.

Tören geçişinin ardından program sona erdi.