24 adet taşınmaz kiraya verilecektir

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Çorum, Tokat ve Amasya'da 24 adet taşınmaz ihaleyle kiraya verilecek.

İhale 01.09.2021 Çarşamba günü saat:10:30' da başlamak üzere Tokat il ve İiçelerinde, saat 14:00 'de başlamak üzere Çorum ve Amasya İl ve İlçelerinde bulunan taşınmazların Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Yarahmet Mahallesi Molla Lütfü Sokak No:28 / TOKAT adresindeki hizmet binasında yapılacaktır..

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