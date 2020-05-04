250 kişi 200 bin maske dağıtacak

Çorum Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında kentteki her eve nano teknoloji ile pamuklu kumaştan üretilen yıkanabilir maskelerin dağıtımına başladı. 11 ekipten oluşan yaklaşık 250 kişi maskelerin dağıtımını 3 gün içerisinde tamamlayacak.

Buhara Kültür Merkezinde maske dağıtımı yapacak personelle bir araya gelen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, maskelerin paketlenmesinden dağıtım sürecine kadar yoğun bir mesai içerisinde çalışan tüm personele teşekkür etti. “Nano teknolojiyle pamuklu kumaştan üretilmiş 200 bin maskeyi bugünden itibaren hemşehrilerimize ulaştırmaya başladık.” diyen Başkan Aşgın, Çorum’da yaşayan 20 yaş üzeri herkese bu maskelerden dağıtacaklarının altını çizdi.

Maske dağıtımı yapacak personele yönelik bir konuşma yapan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Gittiğiniz evlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın selamını iletin. Koronavirüsle mücadele kapsamında verilen destansı mücadelenin en başında Sayın Cumhurbaşkanımız var, bakanlarımız var. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle ilk andan itibaren yoğun bir şekilde mücadele etmeye başlamıştık. Başladığımız günden bu yana çok sayıda çalışmaya imza attık. Şimdi de Belediyemiz çalışanları tarafından paketlenen bu özel maskeleri çarşamba gününe kadar tüm evlere ulaştıracağız.” dedi.

İlk dağıtımları Başkan Aşgın yaptı

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, maske dağıtımını bizzat kendisi başlattı. Buharaevler, Binevler ve Akkent’te ziyaret ettiği evlerde hane sakinlerinden 20 yaş üstü olanların sayısı kadar maske veren Başkan Aşgın, küçük çocuklara da çeşitli hediyeler vermeyi ihmal etmedi.

Evde olmayanlar maskelerini Zabıtadan alacak

230 personelin dağıtımını yaptığı nano teknolojiyle pamuklu kumaştan üretilen maskelerin dağıtımı esnasında evde bulanmayan vatandaşlar maskelerini daha sonra Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden alabilecek. Maske dağıtımı esnasında evinde bulunmayan vatandaşlar için maskelerini Zabıta Müdürlüğünden alacaklarına dair bilgi notu kapıya yapıştırılıyor. Vatandaşlar daha sonra bu etiketle Zabıta Müdürlüğünden maskelerini alabilecekler.