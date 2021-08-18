257 üreticiye süt sağım makinesi

M.BURAK YALÇIN

Çorum Valiliği, İl Özel İdaresi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliği ile süt sağımında hijyenin sağlanması ve küçük aile işletmelerinin desteklenmesi projesi kapsamında Çorum’da 257 süt üreticisine yüzde 75 hibeli süt sağım makinesi dağıtıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde gerçekleşen makina dağıtım törenine Vali Yardımcısı Recep Yüksel, AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriya Erdurmuş, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Pankobirlik Başkanı Ahmet Pehlivan, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı İlyas Akyol ve çok sayıda süt üreticisi katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açılış konuşmalarına geçildi.

Üreticilere en kaliteli makineyi almak için yoğun mesai harcadıklarını belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, “İlimiz genelinde 4,5 tane ineği olan üreticilerimizi tespit ettik. 560 kişi müracaat etti. Kura çekerek hak sahiplerini belirledik. 4 yıldır takip ettiğimiz bir proje daha vardı. Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğini alet ekipman yönünden güçlendirmekti. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın desteği ile toprak işleme ile ilgili 3 tane makineyi de birliğimize veriyoruz” dedi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da Muharrem ayı olması nedeniyle sözlerine Kerbela’da şehit düşenleri anarak başladı.

Birlik ve beraberliğin olduğu işlerin sonunun hayrolduğunu aktaran Başkan Aşgın, Çorum Belediyesi olarak bu noktada bize hangi talepte bulunulmuşsa “bu bizim görevimiz değil” demeden hepsine koştuk” diye konuştu.

CHP Çorum Milletveki Tufan Köse ise hayvancılık alanında Çorum’da ciddi bir sinerji yakalandığını dile getirerek, AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’a da katkılarından dolayı teşekkür etti.

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan da 2002 yılından bu zamana tarımda çok büyük mesafeler katettiklerini vurgulayarak, “Sulanabilir arazinin yüzde 10’u sulanıyordu şuanda yüzde 55’i sulanıyor. Benim ahdım tümüne suyu getirmek. Bu makineleri dağıtmak bizim görevimiz. Kurada çıkmayan arkadaşlara da önümüzdeki yıl da vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Vali Yardımcısı Recep Yüksel de devletin sahip olduğu imkanları, çalışan, üreten insanların kullanımına sunduğunu ve birkaç yıl içinde Çorum’da tarımda, ticarette her alanda ciddi gelişmelerin olacağını söyledi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından kura ile belirlenen hak sahiplerine süt sağım makineleri teslim edildi.