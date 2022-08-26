27 adet arsa satışa sunuldu

27 adet arsa satışa sunuldu

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Keçiören Belediye Başkanlığı tarafından Bağlum Mahallesinde bulunan 27 adet arsa satışa çıkarıldı.

Arsaların satış ihaleleri, 15 -22 -29 Eylül 2022 tarihlerinde ilan metninde belirtilen saatlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun  45. maddesine göre açık teklif usulü İle  yapılacak.

İhale şartnamesi,  Keçiören Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İhale  Servisinden   500,00  Türk Lirası şartname  bedeli  karşılığında  temin  edilebilir. 

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