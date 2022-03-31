27 adet deniz taksi plakası kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticaret İşletmecilik İletişim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin mülkiyeti, yönetimi ve tasarrufu altında bulunan 1 adet deniz yolu toplu ulaşım hattı ve 27 adet deniz taksi plakası 13 Nisan 2022 Çarşamba günü düzenlenecek ihale ile kiraya verilecek.

İhale, Muslihittin Mahallesi, Mehmet Zekai Özbek Sokak, No: 77, Menteşe, Muğla adresindeki toplantı salonunda, ihale komisyonu huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile yapılacak.

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