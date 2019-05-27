‘27 Mayıs’ın benzer senaryosu, 15 Temmuz’da tekrar karşımıza çıkarıldı’

FATİH BATTAR

27 Mayıs 1960 darbesinin 59.yıl dönümü nedeniyle Hürriyet Meydanı’nda düzenlenen eylemde konuşan AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, 27 Mayıs darbesinin benzer senaryosunun 15 Temmuz’da tekrar Türk milletinin karşısına çıkarıldığını ancak milletin vakur duruşuyla bu kez oyuna izin verilmediğini söyledi.

AK Parti Çorum İl Teşkilatı tarafından 1960 darbesinin 59. yıl dönümü dolayısıyla basın açıklamalı eylem gerçekleştirildi.

Hürriyet Meydanı PTT binası önünde toplanan AK Parti Çorum İl Teşkilatı 27 Mayıs Darbesi’ni 59. yıl dönümünde lanetledi.

Konu ile ilgili bir basın açıklaması yapan AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı; “Türk milletini tepeden dizayn etmeye çalışan toplum mühendisliğinin temelleri, Cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen ilk darbe olma özelliğini taşıyan 27 Mayıs 1960 askeri müdahalesi ile atılmıştır.” dedi

Vesayet ve statükonun hüküm sürdüğü bir anlayışla gerçekleştirilen 27 Mayıs darbesinin, milli iradeden kopan bir zihniyetin ürünü olarak; demokrasiye, insanlığa ve vicdanlara yönelik büyük bir ihanet olduğunu belirten Ahlatcı; “Seçilmiş bir başbakanın idama mahkum edilmesiyle demokrasi tarihimizde silinmez bir leke oluşturan 27 Mayıs Darbesi, ilerleyen süreçte askeri otoriteye, milli iradeyi silah zoruyla tahakküm altına alma imkanının kapılarını da açmıştır. Dönemin tek partili CHP yönetimine karşı rekor bir oyla iktidara gelen Adnan Menderes ve yol arkadaşları, kısa zamanda gerçekleştirdikleri projelerle Türkiye’ye çağ atlatmıştır. Milli ve manevi değerlerimizi Anadolu topraklarından silmeye çalışan tek parti CHP’sinin antidemokratik uygulamalarını izale eden merhum Menderes, özellikle din ve vicdan özgürlüğü adına atığı adımlarla milletimizin gönlünde taht kurmuştur. Tek parti rejiminin en büyük ayıplarından olan Türkçe ezanı özüne döndürerek, Anadolu’nun dağında taşında, havasında suyunda Ezan-ı Muhammedi’nin tekrar yankılanmasını sağlamıştır. Tek partili hayattan kalma sorunlara çözüm getiren Menderes’in halkla kurduğu sıkı bağdan rahatsız olanlar yalan ve iftiralarla algı oluşturarak darbeye zemin hazırlamıştır. Milletin iradesini hiçe sayan cuntacı zihniyet, demokratik yönetime antidemokratik yöntemlerle el koyarak seçilmiş yöneticileri tutuklamış ve Yassıada’da hukuk dışı yargılamaların ardından darağacına göndermiştir. Mahkeme Başkanı Salim Başol’un, “Sizleri buraya tıkan irade böyle istiyor” sözleri hukuksuz yargılamaların apaçık yaşandığı bu dönemleri tarihe kara bir sayfa olarak işlemiştir.” şeklinde konuştu

‘Üzerinden yarım asrı aşkın bir süre geçmesine rağmen 27 Mayıs Darbesi’nin benzer senaryosu 15 Temmuz hain darbe girişiminde tekrar karşımıza çıkarılsa da milletimiz vakur duruşuyla bu kez bu oyuna izin vermemiştir.’ diyen Ahlatcı, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü; “2016 yılında gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı sokağa çıkan milletimizin önemli bir kısmında bu hadise zuhur etmiş ve necip milletimiz bir daha darbelere geçit vermemek için meydanlara dökülmüştür. O zor gecede genç bir annenin; “Babam Menderes için ağladı, ben Turgut Özal için ağladım, çocuklarımın Recep Tayyip Erdoğan için ağlamasına izin vermeyeceğim!” demesi bu toplumsal tecrübenin açık bir örneğidir. “Siper et göğsünü dursun bu hayâsızca akın” dizelerini yaşatırcasına hain darbe girişimine karşı göğsünü siper eden milletimiz, eski Türkiye’de; koalisyonlara yenik düşen, istikrar sağlayamayan, milletin devlet için olduğu dönemleri kapatmıştır. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye, AK Parti ile birlikte demokrasi düşmanı şer odaklarına milli iradenin gücüyle en sert cevabı vermiştir. Demokrasimizin ve özgürlüklerimizin daim olması adına başta Adnan Menderes ile Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan olmak üzere tüm demokrasi şehitlerimizi ve onları şehit eden demokrasi düşmanlarını unutmadık, unutmayacağız. 27 Mayısların, 12 Eylüllerin, 28 Şubatların, 15 Temmuzların bir daha asla yaşanmamasını temenni ediyor ve darbe dönemlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle, minnetle anıyoruz.”

‘BU MİLLET AÇ KALIR AMA VATANSIZ, BAYRAKSIZ VE EZANSIZ KALMAZ’

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise 1960 yılında idam edilen merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan’ın tek suçlarının millete hizmet etmek olduğunu belirterek; “Uyduruk yalan ve iftiralarla 3 fidanı idam ettiler. Bugünde aynı senaryoyu yazmak istiyorlar. 1960’dan sonra bir de 28 Şubat’ta millet-devlet buluşmaya başlayınca yeniden milletin kafasına balyoz indirdiler. Sonra 27 Nisan e-muhtırası. 27 Nisan e-muhtıra dönüm noktası oldu. Bu kez kendisine darbe yapılanlar çıktılar dediler ki; ‘One Minute’ dediler. 15 Temmuz’da ise Menderes’i asan, Özal’ı zehirleyen zihniyete karşı milletimiz Erdoğan’ı yedirmeyeceğiz dedi. 15 Temmuz’da bütün dünyaya bir mesaj verdik. 15 Temmuz’da başaramadıklarını şimdi de ekonomik kriz ile yapmak istiyorlar. Bu millet buna da boyun eğmeyecek. Aç kalır bu millet ama vatansız, bayraksız ve ezansız kalmaz.”