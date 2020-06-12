28 araç trafikten men edildi

Trafikte can ve mal güvenliğini hiçe sayan, vatandaşların huzurunu bozacak şekilde seyreden araçlar trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, 2019 yılında hayata geçen Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) ile 59 noktada 180 kamera ile denetimlerini sürdürüyor. Bu doğrultuda 2020 yılının ilk 6 ayında KGYS üzerinden Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları uygulamalarda 1099 araç denetlendi.

Karayolları Trafik Kanunun 32/3 ‘Mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenemeyen teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması’, 46/2h ‘Aksi bir işaret bulunmadıkça tek yönlü kara yollarında araçların ters istikamette sürülmesi’, 73/a ‘Araçları, kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek’, 73/c ‘Seyir halinde cep veya araç telefonu ya da benzer haberleşme cihazlarını kullanmak’, 78/1b ‘Motosiklet, motorlu bisiklet ve elektrikli bisikletlerde sürücülerin koruma başlığı ve gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı bulundurmaması ve kullanmaması’ 665 araca Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı düzenlenmiş 28 araç ise trafikten men edildi.

Konuya ilişkin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Akşemsettin Caddesi, İnönü Caddesi, Ata Caddesi, Cemilbey Caddesi, Osmancık Caddesi ve Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi önü gibi kazaların yoğun olduğu noktalarda radarla hız denetim etkinliği artarak devam edecektir.

İlimizde bulunan Elektrikli Bisiklet, Motosiklet ve Tescilsiz Motosiklet kullanımının artması ve çalınmasının kolay olması, elektronik denetim sistemine yakalanmaması için plakanın okunmasını engelleyecek şekilde plakanın sökülerek ya da katlanmak suretiyle kullanılması ile ilgili İlimiz Asayiş ekipleri ile koordineli bir şekilde tescil plakasız motosikletlere yönelik Asayiş ve Trafik Ekipleri ile beraber şok uygulamalar artarak devam edecektir.

İl Emniyet Müdürlüğümüzce, yol kullanıcılarının güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri ve ilimizdeki karayolunda seyreden sürücülerin daha duyarlı ve bilinçli hareket etmelerini sağlamak amacıyla Çorum-Ankara yolu Peugeot noktasında kurulan yaşam çadırında "Yaşam için kısa bir mola" sloganı ile eğitimler verilmeye devem etmektedir.

Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik trafik eylem planları, kampanyalar, trafik düzenleme ve denetleme ile bilgilendirme faaliyetlerinin "Bir Kazayı Önleme ve Bir Canı Kurtarmanın Ne Kadar Önemli ve Değerli Olduğu Bilinciyle" hassasiyetle yürütülmektedir. Amacımız ilimiz genelinde trafikte bir can kaybı dahi yaşanmamasıdır.” ifadelerine yer verildi. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2020, 11:36