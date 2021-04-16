28 kişi daha yurda alındı

Çorum'da bir hafta içinde izolasyon kurallarına aykırı davranan 28 kişi karantina yurduna yerleştirildi.

İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerinin saha çalışmaları devam ediyor. 9-16 Nisan 2021 tarihleri arasında kent merkezi ve ilçelerinde 55 adet ihbar alındı. Bu ihbarların 6’sı asılsız çıkarken, 49 ihbar Mahalle Denetim Ekiplerine bildirilerek gerekli işlemler yapıldı. Bununla birlikte yine şehir merkezi ve ilçelerinde 8 bin 791 kişi denetlendi.

Ayrıca denetim ekiplerince 11 bin 567 işyeri ve kişiler gerek gelen ihbarlar neticesinde gerekse resen kontrol edilirken, gerekli uyarılar yapıldı ve izolasyon kurallarına uymayan kişilere tutulan 15 adet tutanak İl Hıfzıssıhha Kuruluna gönderildi. Maske, temizlik ve mesafe kurallarını ihlal eden 108 işyeri ve kişiler için birinci ihlal uyarısı yapıldı.

İl Salgın Denetim Merkezi Saha Denetim ekipleri, bir haftalık süreçte evlerinde izolasyonda olmaları gerekirken izolasyon kurallarına aykırı hareket eden 28 kişiyi tutanakla tespit ederek karantina yurduna yerleştirdi.

Bugün itibariyle yurtta izolasyon sürelerini tamamlamak üzere karantinası devam eden 5 kişinin bulunduğu belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2021, 16:49