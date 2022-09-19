3 avukat adayı cübbe giydi

M.BURAK YALÇIN
Avukatlık stajını tamamlayan 3 avukat adayı, Çorum Barosu’nda düzenlenen törenlerle cübbe giydi.
Çorum Barosu Konferans Salonu’nda gerçekleşen ruhsat törenine Baro Başkanı Av. Turan Kalıpcı, Genç Avukatlar Meclisi Başkanı Av. Erkan Kabakcı, bazı meslek mensupları ile avukat adayları katıldı.
Törende Av. Evren Kırış, Av. Esra Mutlu ve Av. Berkay Furkan Dolu cübbe giydi.
Avukatlık Yemini’ni yaparak ruhsat alan genç avukatlar, mutluluklarını staj eğitmeni olan meslek büyükleri paylaştılar.
Baro Başkanı Av. Turan Kalıpcı, törende yaptığı konuşmada avukatlık mesleğine adım atan gençleri tebrik ederek, görevlerinde başarılar diledi.