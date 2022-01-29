3 aydır karaciğer nakli bekliyordu: Genç kız yaşam savaşını kaybetti

Çorum’un Mecitözü ilçesi nüfusuna kayıtlı 16 yaşındaki genç kız Sinem İşcen genç yaşta hayatını kaybetti.
Genç kız Ankara Başkent Üniversitesi hastanesi yoğun bakım servisinde 3 aydır karaciğer nakli bekliyordu. Sosyal medyadan genç kız için yardım çağrısı yapılarak donör aranıyordu. 16 yaşındaki genç kız Sinem’in vücudu artık dayanamadı ve sabaha karşı hayata gözlerini yumdu.
Merhumenin cenazesinin yarın toprağa verilmesi bekleniyor.
HAKİMİYET, merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.