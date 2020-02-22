3 bilet aldı, Volkswagen T-Roc sahibi oldu

FATİH BATTAR

Açıldığı günden bu yana düzenlediği kampanya ve etkinliklerle Çorum ve bölgenin nabzını tutan, yılda 10 milyonu aşkın ziyaretçi sayısı ile alışverişten öte yaşam merkezi haline gelen AHL Park Yaşam ve Alışveriş Merkezi, 2020 yılı içinde de planladığı kampanya ve etkinliklerle ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor.

11 kez araba kampanyası düzenleyen ve alışveriş tutkunu olan herkesi araç sahibi yapmayı hedefleyen AHL Park AVM, 12.arabasını da Cumartesi günü verdi.

AHL Park Alışveriş Merkezi tarafından 15 Ekim 2019- 15 Şubat 2020 tarihleri arasında düzenlenen ve her 75 TL’lik alışverişe bir çekiliş hakkının verildiği kampanya kapsamında büyük ödül Volswagen T-Roc’un sahibi belli oldu.

Cumartesi günü saat 15.30’da AHL Park Alışveriş Merkezi’nde Çorum İkinci Noter Başkatibi Ebubekir Bulat ve Milli Piyango Çekiliş Ajansı yetkilisi Fatoş Öcal gözetiminde yapılan çekilişte Volswagen T-Roc’un sahibi 140258 bilet numarası ile Alaca’da oturan Mustafa Aygün oldu.

538 BİN 517 BİLET ÇEKİLİŞE KATILMAYA HAK KAZANDI

Toplam 538 bin 517 biletin çekilişe katıldığı kampanyada Volswagen T-Roc’un yanı sıra 2 adet HP Laptop, 2 adet LG Smart TV, 2 adet Playstation 4, 2 adet Huawei marka cep telefonu ve 2 adat tablet için asil ve yedek kura çekimi yapıldı.

Yapılan kura çekimi sonucu 2 adet HP Laptop’un asil talihlileri Mehmet Fatih Tekeli ve Fuat Güler, 2 adet LG Smart TV talihlileri Emine Pınar Erden ve Turgay Zurnacı, 2 adet Playstation 4 talihlileri Servet Karaoğlan ve Fatih Taşkaya, 2 adet Huawei marka cep telefonu talihlileri Gülden Büke ve Bülent Göçmen, son olarak 2 adat tabletin talihlileri ise Ayşenur Köstekçi ve Şifa Duran oldu.

Çekiliş sonrası Volswagen T-Roc’un asil talihlisi Mustafa Aygün telefonla aranarak AHL Park AVM’ye çağrıldı.

3 BİLET ALDI ARACIN SAHİBİ OLDU

Telefonla arandığında aracın kendisine çıktığına bir türlü inanamayan Aygün, instgramdan canlı yayınlayan çekilişi izleyince aracın kendisine çıktığına ikna oldu. Çok heyecanlı olduğunu ve sevinçten kalbinin yerinden çıkacağını söyleyen Aygün, aracını almak için Alaca’dan AHL Park’a doğru yola çıktı. Sadece 3 bilet ile çekilişe katıldığını söyeleyen Mustafa Aygün, çekilişten sonra yeni aracının anahtarını AVM Müdürü Ayhan Kocabaş’ın elinden aldı.

YENİ KAMPANYA NİSAN AYINDA

AVM Müdürü Ayhan Kocabaş da açıldığı günden bu yana yaptığı kampanyalarla Çorum halkının yüzünü güldüren AHL Park Alışveriş Merkezi’nin yeni kampanyalarla Çorum’da herkesi araba sahibi yapmayı hedeflediklerini belirterek, Nisan ayında yeni kampanyanın başlayacağının müjdesini verdi.

Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2020, 19:15