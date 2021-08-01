3 bin kişiye derman olacaklar

EROL TAŞKAN

Pandemi süreci başta olmak üzere, sağlık alanında başarılı çalışmalara imza atan Çorumlu sağlıkçılar, İyilik Sağlık Derneği (İSD) ve TİKA işbirliği ile gerçekleştirilen organizasyon aracılığı ile Mali’ye gitti.

Burada tedavi olmakta güçlük çeken mülteci kamplarındaki mazlumların tedavisi için kolları sıvayan Çorum ekibi, Mali’nin başkenti Bamako’da 3 bin hastayı tedavi ederek sağlığına kavuşturacak.

Çorum’un sağlık alanında bölgenin önemli bir merkezi haline dönüşmesinde ve pandemi sürecinin yoğun mücadelesinde büyük emeği bulunan Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi yöneticileri, sağlık alanındaki hizmetlerini sınır ötesine taşıdı.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli, aynı zamanda İyilik Sağlık Derneği Genel Başkanı olarak da önemli bir STK misyonunu üstleniyor.

İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde, yanlarındaki tıbbi malzemelerle birlikte çıkış işlemlerini gerçekleştiren ekipte, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli, Başhekim Yardımcıları Uzm. Dr. Mehmet Yalvaç, Uzm. Dr. Alper Gökbel’in yanı sıra uzman doktorlar ve bir eczacı görev aldı.

Dernek üyesi 4 uzman, 2 pratisyen doktor ve 1 eczacıdan oluşan ekibin gerçekleştireceği çalışmalarla ilgili bilgi veren Başhekim-İSD Genel Başkanı Prof. Dr. Mesut Sezikli, 2021 yılının ilk saha çalışmasını Mali'ye yaptıklarını söyledi.

Ekip olarak Faladie Mülteci Kampı'nda birinci basamak sağlık hizmeti vermek amacıyla yola çıktıklarını belirten Sezikli, "3 bin kişiye sağlık hizmeti sunacağız. Birinci sağlık hizmetinin yanında bölgede sağlık adına uzun soluklu nelerin yapılabileceğini gözlemleyeceğimiz ve her yaş grubundan hastayı muayene edeceğiz" dedi.

İSD Saha Koordinatörü Uzm. Dr. Talha Karadoğan ise Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve İSD işbirliği kapsamında bu yıl Afrika ülkesi Mali'de çalışma yapacaklarını belirtti.

Amaçlarının bölgenin sağlık problemine bir nebze de olsa çare olmak olduğunu anlatan Karadoğan, "Ekipte dahiliye, çocuk, anestezi ve göz hastalıkları uzmanları, pratisyen hekim ve eczacımızla birlikte yarım tondan fazla tıbbi malzeme ve ilacımızla beraber oradakilere şifa olmaya çalışacağız. Bu seyahatte daha sonra yapacağımız çalışmaların planlamasını da yapacağız. İleride bölgede yapılabilecek projeler için görüşmeler de yapacağımız seyahatimizin bölge için faydalı olması en büyük hedefimiz." ifadelerini kullandı.