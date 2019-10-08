3 genç avukat hukuk bürosu açtı

RECEP MEBET

EAE Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık Bürosu dün Üçtutlar 6. Sokak Aziz Enver Apartmanı 3. kat numara 3/16’da hizmete açıldı.

Av. Erkan Kabakcı, Av. Ahmet Yağbasan ve Av. Emre Çıtak işbirliğinde hizmete sunulan hukuk bürosunun açılışına AK Parti eski İl Başkanı Av. Rumi Bekiroğlu, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Çorum Barosu Başkan Yardımcısı Av. Neslihan Boyabatlı, Yönetim Kurulu Üyesi Av. Tuğrul Damar, bazı daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sanayici ve işadamları, bazı hukukçular ve çok sayıda davetli katıldı.

Sungurlu Altınoğlu Camii İmam Hatibi Tahsin Canbolat’ın yaptığı dualar eşliğinde gerçekleşen açılışta kurdeleyi davetliler birlikte kestiler.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunları Erkan Kabakçı ve Emre Çıtak ile Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Ahmet Yağbasan’ı tebrik eden katılımcılar, hayırlı olsun dileklerini paylaşarak 3 genç avukata meslek yaşamlarında başarılar dilediler.

Açılış programı, kokteylin ardından sona erdi.