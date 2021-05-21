3 isme güvenoyu

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kurulu 'Anadolu Gazete Sahipleri Temsilci Seçimi' bugün Ankara'da yapıldı.

Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen'in de aralarında yer aldığı üç aday, güven tazeleyerek yeniden göreve seçildi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Salonu’nda düzenlenen genel kurula BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran da katıldı.

Seçime katılan tüm delegelerin oylarını alan Mehmet Nuri Kolaylı, Şevket Erzen ve Mustafa Arslan, BİK Genel Kurul üyeliğine tekrar seçildi.

Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair 195 Sayılı Kanunun 5'inci maddesinin son fıkrasına istinaden Anadolu gazete sahiplerinin BİK Genel Kurulu’na katılacak 3 temsilcisinin seçimi Basın İlan Kurumu'nun başarılı organizasyonuyla yapıldı.

Genel Kurulun açılışında konuşan BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran, "Pandemi şartlarını ihlal etmeyecek şekilde seçimimizi yapacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 60 yıldır basınımıza hizmet ediyoruz. Özgür ve tarafsız basının yaşaması için çalışıyoruz, bundan sonra da gazetelerimizi ayakta tutmak için çaba göstereceğiz. 81 vilayette teşkilatlanmamızı tamamladık. Eğitim çalışmalarımızla birlikte özellikle Anadolu gazetelerinin gelişen teknolojiye adapte olmalarını destekliyoruz. Sadece gazeteleri değil, gazetecileri de destekleme yönünde çabalarımız sürüyor. Genel Kurulumuzun hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından divan oluşturuldu. Divan Başkanlığ’ına Feridun Fazıl Özsoy, Başkan Yardımcılıklarına Mevlüt Yeni, Erdoğan Erişen, üyeliklere Tahir Gülebak ve Ahmet Yenigün oy birliği ile seçildi.

Genel kurulda toplam 921 delegeden, seçime katılan ve oy kullanan 483 delegenin oylarını alan Mehmet Nuri Kolaylı, Şevket Erzen ve Mustafa Arslan seçimi kazanarak, BİK Genel Kurul üyeliğine tekrar seçildi.

BİK Anadolu Gazete Sahipleri Temsilciliği görevine yeniden seçilen Mehmet Nuri Kolaylı, Şevket Erzen ve Mustafa Arslan, seçimin ardından yaptıkları konuşmada destek veren tüm delegelere teşekkür ederek kendilerine gösterilen güveni bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da boşa çıkarmayacaklarını belirttiler.

BİK delegeleri; "Pandemi döneminde bugün yapılan seçime katılarak bizlere destek veren, vekâlet veren tüm gazete sahibi meslektaşlarımıza yürekten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Meslektaşlarımızın bize olan güvenini bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da boşa çıkarmayacağız. Her ortamda ve şartta, sektörümüzün sorunlarına sahip çıkmak için çalışmaya devam edeceğiz. Pandemi şartlarında sağlıklı bir genel kurul yapılmasını sağlayan Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran'a ve şahsında BİK personeline teşekkür ediyoruz" diye konuştular. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2021, 15:45