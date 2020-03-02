3 partiden ortak İdlib açıklaması

M.BURAK YALÇIN

AK Parti, CHP ve MHP, İdlib’te şehit düşen 34 askerimiz ile ilgili ortak bir açıklama yaptı.

İl Genel Meclisi Mart ayı toplantıları başladı.

Meclis toplantısında İdlib’te yaşanan süreçle ilgili ortak basın açıklaması yapıldı. AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve MHP İl Başkanı Agah Karapıçak’ın imzasının olduğu açıklamayı İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay okudu.

Meclis Başkanı Osman Günay tarafından okunan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “27 Şubat 2020 gecesi Suriye İdlib gerginliği azaltma bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetlerine ait konvoya yapılan hain saldırıda 34 kahraman evladımız şehit edilmiş, 32 evladımız yaralanmıştır. Acımız büyüktür. Milletimizin başı sağ olsun.

Bu alçak ve menfur saldırıyı Çorum İl Başkanları olarak şiddetle ve nefretle kınıyoruz. Askerlerimize yapılan saldırılara mukabele hakkımız mahfuz kalmak kaydıyla, bölgede yaşanan insani dramlara mâni olmak için uluslararası hukukun desteklediği biçimde çözümün siyasi yöntemlerle olması gerektiğini ifade ediyoruz.

Kahraman Türk ordusu kendisine verilen görevleri her zaman olduğu gibi, bundan sonra da üstün başarıyla gerçekleştireceğine olan inancımız tamdır.

Çorum İl Başkanları olarak, bize emanet edilen demokratik temsil sorumluluğunu, parti politikalarına ilişkin farklılıklar saklı kalmak kaydıyla, yüksek idealler istikametindeki ortak bir anlayışla yerine getireceğimizi aziz milletimize ve dünya kamuoyuna bir kez daha bildiririz.”

Basın açıklamasının ardından İl Başkanları ve meclis üyeleri ellerinde Türk bayrağı ile hatıra fotoğrafı çekindiler.

Açıklamanın ardından meclis Mart ayı birinci toplantısını gerçekleştirdi.

Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2020, 14:41