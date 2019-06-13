3 saatlik müdür!

Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü'ne dün atanan Ömer Yılmaz’ın göreve başlaması olaylı oldu. Yılmaz Milli Eğitim Müdürlüğündeki bazı çalışanların tepkisiyle karşılaşınca, büyüyen olaylara polis müdahale etti.

Ani bir kararla Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü görevine Yozgat Bozok Üniversitesi'nde görev yapan Ömer Yılmaz getirildi. Ömer Yılmaz bakanlığın atama kararının hemen ardından Çorum’a geldi. Ancak yeni müdürün göreve başlaması olaylı oldu.

İddiaya göre Ömer Yılmaz göreve başlamak için sabah saatlerinde Milli Eğitim Müdürlüğü makamına geldiği sırada, bazı çalışanların tepkisiyle karşılaştı. Yılmaz’ın makama girmesine engel olunması üzerine polis ekiplerine haber verildi. İhbarı üzerine Milli Eğitim Müdürlüğü’ne çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin devreye girmesi üzerine makamına çıkan yeni milli eğitim müdürü Ömer Yılmaz göreve başladı.

Tepkiler üzerine mevcut müdür Yahya Çoban, görevde kaldı.

Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2019, 17:13