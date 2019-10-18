3 saatte 11 milyon fidan toprakla buluşacak

FATİH BATTAR

Orman Genel Müdürlüğü 11 Kasım’da saat 11.11'de 81 ilde, 2023 farklı lokasyonda aynı anda verilecek startla 3 saatte 11 milyon fidanı toprakla buluşturulacağını açıkladı.

Etkinlik kapsamında Amasya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde Çorum, Amasya, Samsun, ve Tokat’ta fidan dikimi gerçekleştirilecek.

Amasya Bölge Müdürü Halil Oflu 11 Kasım’da Çorum’da gerçekleştirilecek fidan dikim etkinliği için tespit edilen sahada yürütülen toprak hazırlığı ve diğer çalışmaları yerinde inceledi.

Çorum İşletme Müdürü Halil Kısacık, Müdürü Yardımcısı Emin Tiryaki ve ATM Şefi Ersin Fırat’ın da hazır bulunduğu incelemelerde Bölge Müdürü Halil Oflu yürütülen çalışmalar, etkinlik hazırlıkları, katılım gösterecek kamu kurum, sivil toplum kuruluşları ve etkinlik esnasında yapılacak işlemler hakkında bilgiler aldı.

ÇORUM’DA 150 HEKTAR ALANDA FİDAN DİKİLECEK

İncelemeler sonunda Oflu; “Ülke genelinde 11 Kasım’da 81 ilde 3 saatlik dilimde gerçekleştirilecek olan 11 milyon fidan dikimi etkinliği kapsamında Çorum merkez ilçeleri Celilkırı ve Yaydiğin köylerinde Akkent Toki mevkisinde toplam 150 hektarlık alanda etkinlik için saha hazırlıklarını yapıyoruz. Bu sahalara;Karaçam, Sedir, Ceviz, Badem, Ihlamur, Kızılcık fidanları kullanılarak toplam 301 bin 111 adet fidan dikimi yapmayı planlıyoruz. Orman genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda "Daha Yeşil Bir Türkiye İçin" sloganıyla 11 Kasım'da gerçekleştirilecek olan fidan dikim etkinliğiyle yürütülen ağaçlandırma çalışmalarının dünyaya duyurulmasını hedeflendiğini Amasya Orman Bölge Müdürlüğü olarak Amasya, Samsun, Çorum, Tokat illerimizde gerçekleştirilecek fidan dikim etkinliğimize tüm vatandaşlarımızın katılımını bekliyoruz. Birlikte “Daha Yeşil Bir Türkiye İçin”Fidanları toprakla buluşturacağız." dedi