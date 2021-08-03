3 takla atan araçtan sağ çıktı!

FATİH BATTAR

Çorum'da direksiyon hakimiyetini kaybeden araç kaldırıma çarptıktan sonra havada 3 takla attı.

Olay bugün 18.00 sularında Akşemseddin Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere aşırı hızlı olduğu öğrenilen 19 MA 0390 plakalı araç, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı.

Çarpmanın etkisiyle havada 3 takla atan araç sanayi girişinde durdu. Kazayı gören sanayi esnafı ve vatandaşlar yardıma koştu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı şahıs ambulansla Çorum Özel Elitpark'a kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2021, 20:29