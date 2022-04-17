3 yaşındaki minik Buğlem kanseri yendi

Çorum'un Mecitözü ilçesinde henüz 14 aylıkken kansere yakalanan Buğlem Aykaç, bir yıl süren zorlu tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu.

Vali Mustafa Çiftçi eşi Azime Çiftçi ile birlikte ilçeye bağlı Kargı köyünde yaşayan 3 yaşındaki Buğlem'i ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Aykaç ailesi ile birlikte iftar yapan Vali Çiftçi, tedavisi sürecinde yalnız bırakmadığı Buğlem bebekle yakından ilgilenerek sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

2020 yılı Kasım ayında gözündeki rahatsızlık nedeniyle hastaneye götürülen Buğlem bebeğe yapılan tetkik ve tahlillerin ardından gözün arka kısmında tümör tespit edildiğini anlatan Vali Çiftçi, “Hastalık 4'cü evredeydi. Buğlem bebeğin tedavisine hemen başlandı. Aralık ayı içinde ilk kemoterapi tedavisi uygulandı. İkinci seanstan sonra tümör küçülmeye başladı. Buğlem bebeğe 6 seans kemoterapi uygulandı. Haziran 2021'de yapılan tetkik ve tahlillerin tertemiz çıkmasıyla Buğlem öncelikle Allah'ın izni, sonra da doktorların gayretli, fedakar çalışmaları neticesinde hastalığı yendi. Ağustos 2021'de uygulanan kök hücre tedavisi de başarıyla tamamlandı. 2021 yılı Kasım ayında bir yıl içinde Buğlem bebek, hastalığı tamamen yenerek taburcu edildi." diye konuştu.

Hayırseverlere teşekkür etti

Buğlem'in tedavi sürecinde ailenin çok büyük fedakarlıklar yaparken, hayırsever vatandaşların da yardım ettiğinin altını çizen Vali Çiftçi, “Tedavi sürecinde Buğlem bebek, ailesiyle defalarca Ankara'ya gitti. Ailemiz yaklaşık 350 bin lira masraf yaptı. Buğlem'in sağlığa kavuşmasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Başhekimliği ve çocuk onkolojisi doktorlarının büyük gayret ve çabaları var. Onlara özellikle teşekkür etmek istiyorum. Yine Mecitözü Kaymakamlığımızın yardım ve destekleri var. İyilik gönüllüsü Aysun Demirci hanımın da çok büyük gayretleri, destekleri oldu. Ayrıca hayırsever vatandaşlarımız da çocuğumuzun şifa bulması için ellerinden gelen yardımı esirgemedi. Hayırseverlere de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Buğlem bebek nasıl şifa bulduysa bu mübarek ayda tüm hastalara Allah'tan acil şifalar niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Allah kimseyi evladıyla sınamasın”

“Allah kimseyi evladıyla sınamasın” diyen baba Murak Aykaç da, “Allah razı olsun valimizden, Kaymakamımızdan razı olsun. Çok şükür, Buğlem sağlığına kavuştu. Allah yardım eden herkesten razı olsun. Tedavi süreci onların sayesinde başarıyla tamamlandı" ifadelerini kullandı.

Ziyarette Mecitözü Kaymakamı Mustafa Atış ile eşi Gizem Atış, hayırsever Aysun Demirci hazır bulundu.

(İHA)

Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2022, 14:02