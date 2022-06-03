'3 yılda Çorum'da buğdayın kalitesi arttı'

Çorum 'da merkeze bağlı Çatak köyünde süneyle mücadele çalışmaları kapsamında 1000 keklik doğaya salındı. Keklik salım töreninde konuşan Vali Mustafa Çiftçi, 3 yılda süne ile yapılan mücadele ile Çorum'da buğdayın kalitesinin arttığını söyledi.

Süneyle biyolojik mücadele kapsamında toplam 5 bin sünenin doğaya bırakıldığını belirten Vali Çiftçi, " Çorum Ticaret Borsamız, 2018 ile 2021 yıllarının karşılaştırmasını yaptı. Polatlı Ticaret Borsası ile de fiyat karşılaştırması yapıldı. 2018'de Polatlı Borsası, bizden yüzde 30 daha fazla buğdaya fiyat veriyor. Ürün, orada daha kaliteli, daha fazla para ediyor. 2019'da yüzde 20'ye, 2020'de yüzde 10'a düşüyor. 2021 yılı itibarıyla bizim borsamız yüzde 1 daha yüksek fiyatla buğday almaya başlıyor. Bunun manası açık. Artık buğdaydaki kalite artmış oldu. Süne ile mücadele başarılı oldu, bundan dolayı da vatandaşımızın eline daha fazla para geçer oldu. Mücadelenin başarıya ulaştığını görüyorum." ifadelerini kullandı

Konuşmasında kaçak avcıları da uyaran Çiftçi; "Kekliklerin sayısının artması lazım ki süneyle mücadele başarıya ulaşabilsin. Burada en önemli hususlardan biri kaçak avlanma. Kaçak avlanma durumunda kekliklerin sayısı azalıyor, mücadelemiz kesintiye uğrayabiliyor. Burada vatandaşlarımıza, çiftçilerimize önemli bir görev düşüyor. Kaçak avlananları lütfen ihbar etsinler, bu mücadele kesintiye uğramasın." dedi

Keklik salım törenine İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Borsa Meclis Başkanı Yılmaz Kaya katıldı.

Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2022, 22:07