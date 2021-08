‘30 Ağustos her yönüyle tarihi bir dönüm noktasıdır’

M.BURAK YALÇIN

Vali Vekili Recep Yüksel, İl Garnizon Komutanı Personel Kıdemli Albay Ferhan Işık ile Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, resepsiyonda misafirleri tek tek karşılayarak, bayramlarını tebrik ettiler.

Önceki akşam Altınkaya Arena’da düzenlenen resepsiyona Vali Vekili Recep Yüksel, İl Garnizon Komutanı Personel Kıdemli Albay Ferhan Işık, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, İl Emniyet Müdürü Mehmet Güler, kaymakamlar, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, DEVA Partisi İl Başkanı Organ Vargeloğlu, daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda Vali Vekili Recep Yüksel bir konuşma yaptı.

30 Ağustos Zafer Bayramının her yönüyle tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirten Recep Yüksel, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “1071’den bu yana Türk insanını Anadolu coğrafyasından söküp atmak isteyenler son güçleriyle, son hamleyi vurmak üzere Anadolu’yu bölüp, sahiplenmeye başlamışlardı. Anadolu insanı yılgındı, yorgundu, umutsuzdu. 3 yıldan fazla süren savaşta sadece yedi düvele karşı mücadele etmedik. Birçok dünyanın güçlü ülkesinin düşman askerleri her türlü lojistiğe sahipken biz Mustafa Kemal Paşa önderliğinde anamızla, bacımızla, yaşlımızla, gencimizle toparlanmaya çalışıyorduk. Yetmiyordu Anadolu’da isyancılarla, mandacı ve himayecilerle baş etmeye çalışıyorlardı. Yani bir yandan dışarıdan bir yandan içerideki işbirlikçilerle uğraşıyorlardı. Bu zafer Anadolu’nun ebediyen Türk milletine yurt olmasının en sağlam, bir yandan Anadolu’dan söküp atmaya inat edebiyen yaşayacak Cumhuriyetimizin kesin ve kesin temellerinin atılması, bir yandan isyancılara, işbirlikçilere unutamayacakları bir ders. 30 Ağustos Zafer Bayramımız her yönüyle tarihi bir dönüm noktasıdır. Cumhuriyetimiz böyle kurulmuştur. Türk’ün Türk’ten başka dostu yoktur derlerya. Dost kelimesini iyi algılarsak öyle olduğunu da görürüz.”

Konuşmanın ardından konuklara Milli Savunma Bakanlığı’nın hazırlattığı sinevizyon izletildi.

Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2021, 17:23