30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu

M.BURAK YALÇIN

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. yılı münasebetiyle Çorum Valiliği’nce Zafer Bayramı Resepsiyonu düzenlendi.

Altınkaya Arena’da düzenlenen resepsiyona Vali Mustafa Çiftçi, Garnizon Komutanı Per. Alb. Çetin Öcal, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Serdar Ceylan, Baro Başkanı Av. Kenan Yaşar, Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, Kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Abdurrahman Başbuğ, siyasi parti il temsilcileri, daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı'mızın okunmasının ardından, Kur'an-ı Kerim Tilaveti ile başlayan programda, yapılan duaların ardından bir konuşma yapan Valimiz Sayın Mustafa Çiftçi: “Bu gün Büyük Zafer'in 97. yıldönümünü kutluyoruz. Bu vesileyle hepinizin 30 Ağustos Zafer Bayramını tebrik ediyor, bu toprakları bize vatan yapan ecdadımızı rahmetle, minnetle yâd ediyorum. Bilindiği gibi; 30 Ağustos 1922'de kazandığımız Başkomutanlık Meydan Muharebesiyle, Batı karşısında ikiyüz yıldır devam eden geri çekilişimiz bu zaferle sona ermiş, Milletimiz kendisini biçilmek istenen esaret kefenini yırtıp atmış, tarihin çöplüğüne göndermiştir. Ağustos ayı bizim tarihimizde zaferler ayı olarak bilinir. Milletimizin tarihindeki eşsiz zaferlere bir zafer daha eklenmiştir. Bu gün 30 Ağustos Zafer Bayramından çıkarmamız gereken ders şudur; nasıl ki geçmişte birlik ve beraberlik içerisinde şanlı ecdadımız topyekün kadın-erkek, genç-yaşlı demeden bu zaferi kazandıysa, bizim de bu gün aynı ruhla, aynı heyecanla, aynı şevkle çalışmamız gayret sarfetmemiz gerekiyor. 30 Ağustos ruhunu her zaman canlı tutmamız gerekiyor.” dedi

Program Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan müzik dinletisi ile devam ederken, Vali Çiftçi, tüm masaları gezerek konukların Zafer Bayramı’nı kutladı.