30 akademik personel alınacak

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 30 öğretim üyesi alacak.

30 akademik personel alınacak

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 30 öğretim üyesi alacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin  ilanda  belirtilen  birimlerine,  2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi uyarınca 30 Öğretim Üyesi alınacak.

Öğretim üyesi alımlarından aranan özel/genel şartlar, başvuru tarihi, yeri, şekli ve diğer ayrıntılar için tıklayınız

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