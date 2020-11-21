30 yaşındaki genç kaza kurbanı

Onur Pancarcı(30) geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.
Çorum merkeze bağlı Yoğunpelit Köyü’nden Ali Pancarcı’nın oğlu Onur Pancarcı Çorum-Ankara yolunda geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.
Onur Pancarcı’nın cenazesi 21 Kasım Cumartesi günü (yarın) saat 11.00'de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı'nda düzenlenecek törenin ardından Yoğunpelit Köyünde toprağa verilecek.
Hakimiyet, merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2020, 00:45