30 yıl önce evlatlık verilen kardeşini buldu

FATİH BATTAR

Çorumlu Pakize Tecimen 30 yıl önce annesi öldükten sonra evlatlık verilen kardeşini bulmak için Müge Anlı’nın programına katıldı.

14 yaşında iken Çorum’da kardeşinin doğumunda annesi Güldane Aydınal’ı kaybeden Pakize Tecmine, 1990 yılından bu yana aradığı kardeşi Muhammed Mustafa’yı bulmak için Müge Anlı’ya konuk oldu.

4 kardeş olduklarını ve anneleri öldükten sonra babası Mehmet Aydınal’ın kardeşini evlatlık verdiğini anlatan Tecimen, doğumuna şahit olduğu kardeşini hiç unutmadı. Onu bulabilmek için Müge Anlı’ya başvurdu. Elindeki tek ipucu ise annesinin ölmeden önce verdiği “Muhammed Mustafa” ismiydi.

Müge Anlı, “bulunması imkansız” denen Muhammed Mustafa’nın peşine düştü. Yalnızca yarım saat sonra müjdeli haberle döndü. Pakize Tecimen’in kardeşi Muhammed Mustafa’yı bulduğunun haberini verdi. Mutluluk gözyaşları döken abla Tecimen, kardeşinin fotoğrafını ilk kez Müge Anlı'da gördü.

30 yıl sonra kardeşine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyan Tecimen, gözyaşlarına boğuldu.

‘Benim yaşım biraz daha büyük olsaydı onu asla evlatlık verdizmezdim’ diyen Tecimen, 1 günlük iken evlatlık verilen kardeşinin fotoğrafını programda görünce; “Dünyalar artık benim oldu. Onu hiçbir şeye değişmem. Kardeşime bakan aileye de çok teşşekür ediyorum. İyi eğitmişler.” dedi

Ölmeden önce son bir defa kardeşini yüz yüze görmek istediğini belirten Tecimen; “Annemden kalan sona hatırasın ölmeden önce bi görmek istiyorum. Onu annemin yanına götüreceğim.” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2020, 23:32