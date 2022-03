30 yıldır ekmeğini hamurdan çıkartıyor

Çorum'un Osmancık ilçesinde 45 yaşındaki Neslihan Çetin, 15 yaşında başladığı fırıncılık mesleğini gecesini gündüzüne katarak 30 yıldır sürdürüyor.

Fırıncılık yaparak 3 çocuk büyüten Neslihan Çetin, 50 yıllık taş fırında mesleğin zorluklarına aldırış etmiyor.

Çorum'un Osmancık ilçesinde yaşayan 45 yaşındaki Neslihan Çetin, 15 yaşında başladığı fırıncılık mesleğine yıllardır devam ediyor. İlçede ilk kez bir kadın olarak fırında çalışmaya başlayan Çetin, ara vermeden yıllardır mesleğini yaparken dünyaya gelen 3 çocuğunu büyüttü. 50 yıllık taş fırında ekmek ekmek pişirmenin her aşamasında yer alan Çetin, mesleğini eşi ve çocukları ile birlikte sürdürüyor.



“Gece çalışmak zor, gündüz akşama kadar ayaktayız”

Mesleğin zorluklarını dile getiren Çetin, “Bu mesleği 15 yaşından beri devam diyorum. 30 yıldır mesleğin içindeyim. Eşim ve çocuklarım ile beraber yapıyorum. Zor ve ağır bir meslek. Gece çalışmak zor, gündüz akşama kadar ayaktayız. İnce bir iş, her şeyi düzenli yapmak zorundayız. Bayağı ağır bir iş. İlk başlarda çok zorlandım. Kalabalık bir aileydik. Bayağı bir zorlandım ama şimdi iyice bir alıştım. Tamamen elime aldım, hemen hemen her şeyi öğrendim yapıyorum “dedi.



“Mesleğe başladığımdan benden başka kadın fırıncı yoktu”

Mesleğini sevdiğini belirten Neslihan Çetin, “Mesleğe başladığımdan benden başka kadın fırıncı yoktu. Şu an da benden başka her aşamasıyla uğraşan yok sanırım. Hala devam ediyorum. Haşhaşlı, cevizli çörek, kurabiye, poğaça, açma, tatlı çeşitleri de yapıyorum. Sosyal medyadan da ürünlerimi tanıtıyorum" diye konuştu.



“Çalışarak kızlarımı üniversitede okuttum”

Ailesine destek olabilmenin kendisini mutlu ettiğini ifade eden Neslihan Çetin, “Çalışıp üretmek çok iyi bir şey. Kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmek, aileye destek olabilmek çok güzel bir duygu. Ben çalışarak bir kızımı üniversitede okuttum, diğer kızımı da okutuyorum. Kendi ayaklarının üzerinde durmak, çalışmak çok güzel. İnsan severek yaptığı işi daha güzel yapıyor. Ben çalışma hayatımdan memnunum" şeklinde konuştu.

(İHA)

Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2022, 13:16