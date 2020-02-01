30. yılımızı kutladılar

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Erol Karadaş ve Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, gönderdikleri mesajla gazetemizin 30. kuruluş yıldönümünü kutladılar.

Karadaş ve Başaranhıncal mesajlarında; halkın doğru ve zamanında haber almasının vazgeçilmez öğelerinden biri olan basın kuruluşlarının; ilkeli, dürüst, tarafsız haber anlayışı ile toplumun daima takdirini ve saygısını kazandıklarını ifade ederek, “Kuruluşundan bugüne kadar tarafsız, ilkeli, dürüst yayın anlayışı ve özverili çalışmaları ile gazeteciliğe gönül vermiş Çorum Hakimiyet Gazetesi'nin 30. kuruluş yıldönümünü kutlar, çalışanları ile birlikte yayın hayatlarında başarılar dileriz.” ifadelerine yer verdiler.