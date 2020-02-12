'30 yıllık başarının temelinde Hakimiyet'in samimiyeti var'

HARUN AKKAYA

ASP Bıçakcılık Firması Sahibi Abdulsamet Poyraz, Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan'ı ziyaret ederek 30. yılımızı kutladı.

Ürettiği özel tasarım ve yüksek mukavemetli bıçaklarıyla Çorum'un ismini sektöründe Çorum sınırlarının dışına taşırmakla kalmayıp ülke sınırlarını da aşan bıçak ustası Abdulsamet Poyraz, "İşine aşık insanlara her zaman gıpta ile bakıyorum. Hakimiyet'in tanıdığım günden beri, işine aşkla sarılan çalışanlarını imrenerek takip ediyorum. 30 yıllık bir başarı asla tesadüf olamaz. Hakimiyet, Çorumlu'nun gönlünde müstesna bir yere sahipse, bunun en temelinde samimiyet, gayret ve doğru haberciliğe verilen değer yatmaktadır. Tüm Hakimiyet ailesini gönülden kutluyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.