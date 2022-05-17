‘3047 ortağımıza yaklaşık 60 milyon liralık satış yaptık’

M.BURAK YALÇIN

Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi (PANKOBİRLİK), 32. Olağan Mali Genel Kurulunu bugün yaptı. Genel kurulda konuşan PANKOBİRLİK Başkanı Ahmet Pehlivan, kooperatifin 2021 yılında 3047 ortağına yaklaşık 60 milyon lira satış yaptığını açıkladı.

ÇESOB’ta gerçekleştirilen genel kurul saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Genel kurulda Divan Başkanlığı’na Murat Akar seçilirken, Mehmet Tüfekci, Erol Onay, Bahadır Özdemir, Şevket Coşgun ve Mustafa Benek de divan üyeliklerine seçildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan PANKOBİRLİK Başkanı Ahmet Pehlivan, kooperatife kayıtlı 437 köy ve 52 bin 874 üyenin olduğunu belirterek, toplam 26 personel ile hizmet verdiklerini söyledi.

Ahmet Pehlivan, kooperatifin geçtiğimiz faaliyet döneminde toplam 3047 aktif ortağına tarım alet ve makinesi, sulama boru ve malzemesi, zirai mücadele ilacı, kimyevi, organomineral ve sıvı gübre, tohum ve fide, hayvan yemi, araç lastikleri ile tarımsal işlerde kullanılan diğer ürünler olmak üzere yaklaşık 60 milyon liralık da satış yaptığını kaydetti.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu dönemde de kooperatifin Çorum Şeker Fabrikası ile işbirliği protokolü yaparak yaş pancar küspesi paketleme işlemini devam ettirdiğini aktaran Pehlivan, bu süreçte 13 bin ton yaş pancar küspesinin paketlenerek ortakların hizmetine sunulduğunu ifade etti.

Pehlivan’ın konuşmasının ardından yönetim kurulu ve denetçiler raporları ile bilanço, gelir tablosu, yönetim kurulu üyelerine ve denetçilere verilecek ücretlerin ve yollukların belirlenmesi, 2022 faaliyet yılına ait iş programı ve bütçesinin okunması ayrı ayrı okunarak ibra edildi.