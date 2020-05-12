305 bin fidanın yüzde 99’u tuttu

M.BURAK YALÇIN

Çorum Orman İşletme Müdürü Ömer Birkan Kayaalp, “Geleceğe Nefes” seferberliği kapsamında Çorum’da 156 hektarlık alana oluşturulan ormanda dikilen 305 bin fidanın yüzde 99’unun tuttuğunu söyledi.

Çorum Orman İşletme Müdürü Ömer Birkan Kayaalp, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan “Geleceğe Nefes” seferberliği kapsamında Çorum’da oluşturulan Guinness Ormanı’nda incelemelerde bulundu.

Tüm Türkiye’de 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen ve “11 milyon ağaç; bugün fidan, yarın nefes” kampanyası kapsamında da Çorum’da Celil Kırı Mevkii’nde 305 bin adet fidan toprakla buluşmuştu.

Çorum Orman İşletme Müdürü Ömer Birkan Kayalap de önceki gün ormanda incelemelerde bulunarak gelinen aşamayla ilgili bilgi verdi.

60 parçaya bölünen 156 hektarlık alana 295 bin adet karaçam, 10 bin adet sedir fidan olmak üzere toplam 305 bin adet fidanın dikildiğini belirten Ömer Birkan Kayalap, 3 bin kişinin katılımıyla tek seferde 1 saatte 303 bin 150 fidan dikildiğini söyledi.

Bu rakamla Çorum’un Endonezya'ya ait olan "1 saat içinde en fazla fidan dikme" rekorunu kırarak Guinness Dünya Rekorlar kitabına girdiğini hatırlatan Kayaalp, Orman İşletme Müdürlüğü olarak kurak yaz günlerinde arazözler ile sulama yapacaklarını ifade etti.

Sahada ot alma ve çapa ile bakım çalışmaları yapılacağını da vurgulayan Kayaalp, dikilen fidanların yüzde 99’unun tuttuğunu, kurak yaz günlerinde fidanlarda kuruma olması durumunda sonbaharda kuruyan fidanların yerine yenilerinin dikileceğini kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2020, 17:43