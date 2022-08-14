30’un üzerinde üründe indirim yarın başlıyor

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde 30’un üzerinde temel tüketim ürününde yarıdnan itibaren indirimli fiyat uygulamasına geçilecek.

Çorum’da da 11 şubesi bulunan Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile enflasyonla mücadele kapsamında temel tüketim ve et ürünlerinde kapsamlı bir indirim kampanyası başlatıyor.

Kampanya kapsamında 30’un üzerinde temel tüketim ürününde 15 Ağustos 2022 Pazartesi günü itibariyle indirimli fiyat uygulanmasına geçilecek.

İNDİRİM UYGULANACAK ÜRÜNLER

Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından indirim uygulanacak ürünler şunlar olacak:

“Makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ay çiçek yağı, zeytin yağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay, Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, rulo havlu, kolonya, bebek bezi”

Et ürünlerindeki indirimler ayrıca duyurulacak

Et ürünlerinde ise Et ve Süt Kurumu tarafından temin edilecek ürünler, kasap reyonu bulunan Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde ivedilikle, kasap reyonu bulunmayan marketlerde ise gerekli hazırlık çalışmalarının yapılmasının ardından paketli olarak en kısa sürede indirimli şekilde satışa sunulacak. Et ürünlerinde uygulanacak indirimlerin duyurusu ayrıca yapılacak.

İNDİRİMLİ ÜRÜNLER 1400 NOKTADA VATANDAŞLA BULUŞACAK

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 1400’e yakın hizmet noktasında üreticilerin yerli ve doğal ürünlerini en iyi şartlarda tüketicilerle buluşturuyor.

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri hem üreticilerin hem de tüketicilerin beklentilerini karşılarken, ülke ekonomisine ve vatandaşların bütçesine katkı sağlama bilinciyle hareket ediyor. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri gelecek dönemlerde de imkân ve fırsatları kullanılarak yeni indirim kampanyalarını kamuoyuyla paylaşmaya devam edecek. (Haber Merkezi)