‘3+1 düzenlemesi eşitlik ilkesine aykırı’

Sağlık-Sen Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatcı, Sağlık Bakanlığı’nda ‘süreli sözleşmeli’ kapsamında çalışanların, zorunlu hizmet sürelerini 3+1’e indiren düzenlemenin TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştığını bildirdi.



Düzenlemenin yasalaşmasıyla, Sağlık Bakanlığı’nın yanında Milli Eğitim ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nda çalışan süreli sözleşmelilerin 4+2 olan zorunlu hizmet yükümlülüklerinin 3+1’e indirildiğini belirten Saatcı, “Başta sağlık ve sosyal hizmet çalışanları olmak üzere tüm çalışanların, tüm emekçilerin yararına olan her türlü adımı memnuniyetle karşılıyoruz. Aynı memnuniyetimizi bu düzenleme için de gösteriyoruz ancak yeterli bulmadığımızı da özellikle belirtiyoruz. Zira eşitlik en temel evrensel bir ilkedir ve Anayasa ile de güvence altına alınmıştır. Ne yazık ki bu son düzenleme, Anayasa’nın en temel ilkesi olan eşitlik ilkesine aykırıdır.” dedi.



TBMM Genel Kurulu’nda kabul gören düzenlemenin, belirtilen kurumların dışındaki sözleşmeli çalışmaları kapsam dışında tutmasının doğru olmadığını ifade eden Saatcı, “Sağlık-Sen olarak bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Düzenlemenin meseleyi kalıcı olarak çözmekten uzak ve sorunların büyüklüğü karşısında kapsam itibariyle yetersizdir. Düzenlemenin kapsamı dışında kalan sözleşmeliler için de umutsuzluk kaynağı olmuştur. Bu yanlıştan bir an önce dönülmelidir. Yüce Meclis, en önemli varlık nedenlerinden biri olan “eşitlik” ilkesini göz önünde bulundurarak, bu olumlu adımın devamını getirmeli ve benzer durumda çalışan herkesin yüzünü güldürmelidir.” diye konuştu



Yapılan düzenleme hakkında da bilgi veren Saatcı, şunları kaydetti: “Kanunla, Sağlık Bakanlığında çalışan 4+2 sözleşmeli personelin daha önce 6 yıl olan sabit pozisyonda çalışma süresi 4 yıla düşürülüyor. Sözleşmeli sağlık personelinden 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, talepleri halinde memur kadrosuna geçebilecek. Memur kadrosuna geçtikten sonra aynı yerde 1 yıl daha çalışılması durumunda personeller memurların sahip olduğu tüm haklara ve başka yerlere naklen atama hakkına sahip olacak.” (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2019, 19:52