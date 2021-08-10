31 üreticiye 55 damızlık koç

FATİH BATTAR

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yüzde 50 hibe ile ‘Damızlık Koç Alımı Desteklemesi’ kapsamında Çorum’da ‘Damızlık Koç Teslim Töreni’ düzenlendi.

Hayvancılık yatırımlarının desteklenmesi kapsamında başlatılan proje kapsamında Çorum’da puanlama esasına göre belirlenen 31 üreticiye Tokat Damızlık-Koç Teke Üretim İstasyonu’ndan getirilen 55 damızlık koç dağıtıldı.

Hayvan Pazarı’nda gerçekleştirilen törene Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Borsa Meclis Başkanı ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan ve küçükbaş hayvan yetiştiricileri katıldı.

ÜRETİCİLERİN TEPKİSİ!

Törende bazı yetiştiriciler hayvanların hastalıklı olduklarını öne sürerek, hayvanları almayacaklarını söyledi.

Bu hayvanların damızlık koç değil, tokluk olduğunu belirten bir üretici; “Bu gelen koçları sürüye nasıl salacağız? Bizim sürümüzün de düzenini bozar. Aralarında hasta hayvanlar var belki 2 yıl bile yaşamazlar. Devletimizin de parasına yazık bizlerin de emeğine yazık. Gerekirse biz devletimize paramızı hibe edelim ama bu hayvanları sürümüze sokmayalım” dedi

Bunun üzerine üreticilerle bir araya gelen Vali Yardımcısı Recep Yüksel, hayvanların bakanlığın belirlediği kriterlere uygun olduğunu söyledi.

Bakanlığın belirlediği kriterler nedeniyle hayvanları sadece Tokat’tan getirebildiklerini ve oradan seçilen hayvanları almak zorunda olduklarını ifade eden Yüksel; “Çorum’da 72 üreticimiz bu projeden yararlanmak için başvurdu ama kura ile 36 kişi belirlendi. Şimdi bazı arkadaşlarımız bu hayvanları almak istemiyor. Devlet bir iş yaparken kural koyar, koyduğu kurallara hem biz çalışanların hem de hibeden yararlanan vatandaşların uymasını bekler. Koçların içinde 12 aydan küçük 36 aydan büyük var mı yok. Hayvan cinsi olarak akkaraman cinsi dışında var mı yok. Aşıların belgesi var mı var. Bu hayvanlar bakanlığımızın belirlediği kriterlere uygun hayvanlar ama yine de almak istemeyen yetiştiricilerimiz varsa ismini sildirebilir. Yeniden kura ile yedek isimleri kuraya dahil ederiz.” dedi

Vali Yardımcısı Recep Yüksel’in konuşmasına ikna olmayan bazı yetiştiriciler hayvanları almazken, yerine kura ile yedek isimler dahil edildi.