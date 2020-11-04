320 bin lira cezası var

Çorum Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Özkan Şanal, oda üyesi esnafını akşam 22.00'den sonra içki satışı konusunda uyardı.

TBMM'den geçen kanunla bundan sonra saat 22.00'den sonra içki satan esnafa 320 bin liraya kadar ceza verilebileceğini hatırlatan Şanal, Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildiğini hatırlattı.

Buna göre saat 22.00-06.00 arasında alkollü içki satışı yasağına aykırı hareket edenlere 65 bin liradan 320 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacağını kaydeden Oda Başkanı Özkan Şanal, "İçkileri 18 yaşından küçüklere satan ya da sunanlar ile yasaklı saatlerde perakende olarak satanlara, bunu birden fazla kez yapmaları halinde daha ağır cezalar verilecek.

Bu fiilin işlenmesinden sonra 5 yılda üçüncü kez yasağı ihlal edenlerin içki satış belgeleri iptal edilecek. 2 yıl süreyle de belgenin yenisi verilemeyecek.

İçkileri otomatik satış makineleriyle satan, oyna/bahse konu eden, basın ve yayın yoluyla tüketicilere satan ve postayla satışını yapanlara 20 bin liradan 100 bin liraya kadar idari para cezası verilecek" dedi.

Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2020, 18:34