327 kilo uyuşturucu imha edildi

M.BURAK YALÇIN

Çorum’da Emniyet Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığı tarafından çeşitli operasyonlarda ele geçirilen farklı türlerdeki 327 kilogram uyuşturucu madde imha edildi.

Vali Yardımcısı Recep Yüksel Başkanlığında, Emniyet Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğünden birer görevlinin katılımıyla uyuşturucu maddeler, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü yanında bulunan atış alanında imha edildi.

İmha alanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Yardımcısı Recep Yüksel, operasyonlarda yakalanan uyuşturucu maddelerden işlemleri tamamlananların peyderpey imha edildiğini söyledi.

Devletin bütün kurumlarıyla uyuşturucuyla mücadele ettiğini vurgulayan, “Bugün burada 327 kilogram uyuşturucu madde imha ediyoruz. Biz toplum olarak da uyuşturucuyla mücadelede sonuna kadar gitmek durumundayız. Biz devlet olarak uygulamalarımızla, politikalarımızla, kurallarımızla, personelimizle insanlarımızı uyuşturucudan uzak tutmaya çalışıyoruz. Sonuna kadar da her türlü kurum ve kuruluşla uyuşturucunun karşısında olmaya devam ediyoruz. İnsanlarımız bundan uzak durmalı. Kendi sağlıklarını, paralarını, ailelerini yakmasınlar, burada yandığı gibi” dedi.

Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2020, 17:25