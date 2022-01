32’nci yıl gururuyla

EROL TAŞKAN

Çorum aşkıyla 1991 yılının 1 Şubat’ında yayın hayatına başlayan Hakimiyet, bugün 32 yaşına bastı.

İnsan; evladının büyüyüp serpildiğini, yetişip delikanlı olduğunu, vatana-millete hayırlı bir evlat olduğunu, ahlâk ve inançla donanıp herkes tarafından sevildiğini görür de gurur duymaz mı? İşte biz de bir babanın evladından duyduğu gurur gibi koca bir çınara dönüşen Hakimiyet’le gurur duyuyoruz. Çok şükür yayın hayatına başladığı günden bu yana her daim Çorum’a katkı sunan, mesleğin ahlâkını hakkıyla yerine getirip Çorumlu’nun kalbinde yer edinen bir gazete oldu Hakimiyet.

Bizim evimiz, yuvamız olmakla birlikte, sürekli büyüyen bir aile yapısıyla yıllardır Çorum’la birlikte nefes alıp veriyor. Çorum’un en geniş ailesine sahibiz çok şükür.Türkiye genelinde de Anadolu basını içerisinde 5’inci sırada yer almanın gururunu yaşıyoruz. Artık koca bir çınar olup devleşmesine rağmen, Hakimiyet’in bizim gözümüzde ilk günkü heyecanı hiçbir zaman bitmeyecek.Vatana, millete, inançlara, Çorum’a, Çorumlu’ya bağlılığından bir vakit bile ödün vermeksizin 31 yılı tamamlayıp 32. yıla ulaşmış olmanın temelinde, kuruluş ilkelerimizden ve ilk günkü kavlimizden dönmemek yatıyor.

Yerelde gazete çıkarmanın tüm zorluklarını omuzlayıp, her şeye rağmen yıllarca ayakta kalabilmemizin en önemli yapı taşı, hiç şüphesiz ki Çorumlulardır. Türkiye genelindeki 5. sıramızın onuru da, gururu da Çorumlu hemşehrilerimize aitken, yılların başarının altındaki en önemli pay yine Çorum halkınındır.

Marifeti hiçbir zaman kendimizde görmeden, Çorum’un Hakimiyet’i sahiplenişini ve en büyük başarının Çorum’a ve Çorumlular’a ait olduğunu söylemek, iş olsun kabilinden söylenmiş bir söz değil, gün gibi aşikâr bir gerçeğin ifadesidir.

Hakimiyet Çorum için bir gazete olmanın çok ötesinde bir değer taşıyor. Bizler Hakimiyet’in bugünlere ulaşmasının altında yatan gerçeğin maddi imkândan öte, aldığı dualar olduğuna gönülden inanıyoruz. Toplumu haberdar etmenin yanı sıra bir derde derman olup, çözümüne katkı sağladığımız problem ve sıkıntıların ardından üzerimize sağanak yağmurlar gibi yağan duaların bereketiyle yolumuzun aydınlandığına, kazancımızın yükseldiğinde, ferasetimizin derinleştiğine olan inancımızla yol yürüyoruz.

“Hakimiyet yazıyorsa doğrudur” sözü, adeta Çorumlu’nun bize olan güveninin noter tasdikidir.Bizler, mesleğimize sirayet eden tüm olumsuzluklara rağmen, meslek ahlâkından, doğruluktan, samimiyetten ve değerlerimizden vazgeçmeksizin habercilik yapmaya, Çorum ve Çorumlularla birlikte nefes alıp vermeye devam edeceğiz.Ardımızda iyilikler bırakıp, dua biriktirmeye kararlıyız.Çorum’un bir adım öte taşınmasının yollarının, iyilik taşlarıyla döşenmesi gerektiği inancıyla yürümeye devam edeceğiz.Garip guraba her daim birinci önceliğimiz olmaya, mağdurun sesinin en gür çıkacağı mecra olmaktan geri durmayacağız.

Acısıyla tatlısıyla geride bıraktığımız 31 yılı 32’ye taşıdığımız şu günde, gazetemizin kuruluşundan bugüne kadar emeği olan herkesi minnet ve saygıyla yâd ediyor, vefat edenlerimize Allah’tan rahmet, kalanlara da huzur ve sağlık dolu bir ömür diliyoruz.