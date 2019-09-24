33 arsadan 12’si satıldı

FATİH BATTAR

Mülkiyeti Çorum Belediyesi ait Ayarık mevkii ve Gülabibey mahallesinde bulunan 33 arsa, açık artırma usulü ihale edildi.

Çorum Belediyesi Meclis Salonu’nda Encümen huzurunda gerçekleştirilen ihalede, 33 arsadan 12’si satılırken, 21 arsaya ise talipli çıkmadı.

Çorum Belediyesi, yürürlükteki imar planında 2 kat konut parseli olarak işaretli Ayarık mevkiinde 20 arsayı, Gülabibey mahallesinde B-2 kat ticaret alanı işaretli 13 arsayı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine istinaden bedelinin %50’si ihale kararının tebliğinden 15 gün süre içerisinde peşin, geri kalan kısmı ise 10 ayda ve 10 eşit taksitte ödenmesi koşuluyla satışa çıkarmıştı.