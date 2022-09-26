Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Sosyal Güvenlik Kurumu taşra teşkilatında istihdam edilmek için KPSS (B) grubu puanı esas alınmak üzere yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında 171 destek personeli, 59 koruma güvenlik görevlisi, 9 teknisyen ve 102 büro personeli olmak üzere toplam 341 sözleşmeli personel alınacak.

Adaylar, başvurularını, 30 Eylül - 07 Ekim 2022 tarihleri arasında SGK Kurum Dışı Sınav Uygulaması üzerinden elektronik ortamda yapabilecek. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

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