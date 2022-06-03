'35 bin kursiyere kurs verdik'

M.BURAK YALÇIN

1-7 Haziran Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında sergi açılışı gerçekleştirildi. Açılışta konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, 2021-2022 öğretim yılında bugüne kadar 2025 kurs açıldığını, bu kurslarda 35 bin kursiye kurs verildiğini söyledi.

Kadeş Barış Meydanı’nda gerçekleşen sergi açılışına Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Sabahattin Dülger, Vali Mustafa Çiftçi’nin eşi Azime Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın eşi Feyza Aşgın, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, Çorum Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bekir Özdemir, kursiyerler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda halk oyunları ekibi gösteri yaptı.

Programın açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, hayat boyu öğrenme kapsamındaki eğitim ve öğretim faaliyetleri aracılığıyla bireysel, toplumsal gelişim ve istihdam öncelikli bir yaklaşımla bireyin bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirerek örgün eğitimin dışında hayatı boyunca katıldığı her türlü öğrenme etkinliklerini kapsayan hayat boyu öğrenme kültürünün geliştirilmesi, tanıtılması ve yaygınlaştırılmasını amaçladıklarını söyledi.

Çorum Halk Eğitim Merkezi’nde 2021-2022 öğretim yılında bugüne kadar 2025 kurs açıldığınıda belirten Abdullah Kodek, “35 bin kursiyere ise kurs verilmiştir. Ayrıca merkezimizce iş ve işlemleri gerçekleştirilen Açık öğretim ortaokulda 1967 aktif öğrenci, Açık lisede 6885 aktif öğrenci olmak üzere toplam 8852 öğrenciye hizmet verilmektedir. 2021-2022 öğretim yılında 5300 açık öğretim ortaokulu, 3050 açık öğretim lisesi öğrenci mezun olmuştur.” dedi.

Konuşmanın ardından Merkez ve İlçe Halk Eğitim Merkezlerininde yer aldığı serginin açılışı gerçekleştirildi.

Protokol üyeleri el emeği göz nuru ürünlerin sergilendiği stantları gezerek ürünler bilgi aldılar.