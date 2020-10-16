350 kg kapak topladılar

FATİH BATTAR

Çorum’da Mahmut Atalay Gençlik Merkezi gönülleri 1 yılda 350 kg mavi kapak toplayarak, engellilere umut oldu.

Toplumda engellilere yönelik farkındalığın artırılması için başlatılan ‘Mavi Kapak’ kampanyasına destek olmak amacıyla Çorum’da Mahmut Atalay Gençlik Merkezi gönülleri 1 yılda yaklaşık 350 kg (100 bin adet) kapak toplamayı başardı.

Toplanan kapakları İstanbul’da Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’ne gönderen gönüllüler, engellilere umut olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Ülke genelinde devam eden mavi kapak projesi kapsamında Çorum’da Mahmut Atalay Gençlik Merkezi tarafından hayata geçirilen proje büyük takdir topladı.

Toplanan her bir plastik kapağın, bedensel engelliler için tekerlekli sandalye umudu olduğunu belirten Mahmut Atalay Gençlik Merkezi Lideri Nazlı Mumcu, proje ile engelli vatandaşların hayatlarına dokunmalarının kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

Çorum’da her yaş grubundan öğrencilerin aileleri ile birlikte mavi kapak kampanyasına ciddi destek sağladığını aktaran Mumcu, mavi kapak toplama kampanyaları ile tekerlekli sandalye beklentisi içerisindeki engellilerin büyük sevinç yaşadığını ifade etti.

''Mavi kapak'' adıyla başlatılan, ancak sonradan tüm kapakların da dâhil edildiği kampanyalarla ihtiyaç sahibi pek çok engelli vatandaşın akülü tekerlekli sandalye sahibi olduğunu belirten Mumcu; “Mahmut Atalay Gençlik Merkezi liderleri ve gönüllüleri olarak böyle bir anlamlı projeye katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çorum’dan her yaş ve gruptan öğrencilerimizle beraber 1 yılda 350 kg yani 100 bin adet mavi kapak toplamayı başardık. Bu kapaklar sayesinde hayata pencereden bakmak zorunda olan engelli kardeşlerimize umut olacağız. Topladığımız kapakları İstanbul’da Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’ne gönderdik. Türkiye’nin her yerinden derneğe kapaklar geliyor ve bu kapaklar akülü ve tekerlekli sandaleye dönüşüyor. İnşalllah bizim gönderdiğimiz kapaklar sayesinde engelli kardeşlerimizin hayatlarına dokunacağız.” ifadelerini kullandı.

Çorum halkına duyarlılıklarından dolayı çok teşekkür ettiklerini belirten Mumcu; “İlkokullardaki öğrencilerimizden tutun üniversitelerdeki kardeşlerimiz, ev hanımlarımız, sokaklardaki arabalarda simit satan kardeşlerimiz, toplumun her kesimdeki insanlarımızdan büyük ilgi gördük. Çorum halkı kapak toplayarak, engelli kardeşlerimizi tekerlekli sandalye ile buluşturmamıza vesile oldular.” dedi

Kampanyayı önümüzdeki yılda devam ettirmek istediklerini anlatan Mumcu, öğrencilerin bu tür sosyal sorumluluk projesine çok değer verdiğini sözlerine ekledi.

Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2020, 20:04