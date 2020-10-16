36 kişi daha karantina yurduna alındı

Çorum’da evlerinde karantinada olmaları gerekirken izolasyon kurallarına aykırı hareket eden 36 kişi daha yurda yerleştirildi.

Çorum Valiliği 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü koordinesinde kurulan Mahalle Denetim Ekiplerinin çalışmaları aralıksız devam ediyor.



15 Ekim 2020 tarihi itibariyle Çorum merkez ve ilçelerinde 898 adet ihbar alındı. Bu ihbarların 67 tanesi asılsız ya da mükerrer ihbar olup geriye kalan 831 ihbar Mahalle Denetim Ekiplerine bildirildi ve gerekli işlemler yapıldı. Bununla birlikte yine merkez ve ilçelerde Mahalle Denetim Ekiplerince 86785 kişi denetlendi. Ayrıca denetim ekiplerince 65585 işyeri ve kişiler gerek gelen ihbarlar neticesinde gerekse resen denetlendi, gerekli uyarılar yapıldı ve izolasyon kurallarına uymayan kişilere tutulan 386 adet tutanak İl Hıfzıssıhha Kuruluna gönderildi. Maske, temizlik ve mesafe kurallarını ihlal eden 7566 işyeri ve kişiler için birinci ihlal uyarısı yapıldı.



