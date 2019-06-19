36. Uluslararası Çorum Hitit Fuar ve Festivali ihale edildi

Geleneksel olarak düzenlenen ve Çorum’un simgelerinden biri haline gelen fakat son yıllarda ara verilen Uluslararası Çorum Hitit Fuar ve Festivali tekrardan canlandırılıyor.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın yaptığı açıklamada, "Uzun süre ara verilen Uluslararası Çorum Hitit Fuar ve Festivali'nin 12-14 Temmuz tarihleri arasında 36.'sını gerçekleştireceğiz. Adaylık dönemimizde Festivali tekrar yapacağımızı söyledik, sözümüzü tutarak bugün ihalesini yaptık. Görüşmelerimiz ve değerlendirmeler sonucunda inşallah hemşehrilerimize güzel bir program sunacağız. Festivalimizin hemşehrilerimiz arasında birlik ve beraberliğe katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum. Hitit Fuar ve Festivalin hemen ardından ülke ve toplum tarihimiz açısından bir milat noktası olan 15 Temmuz Milli Birlik Günü anma etkinlerimizi gerçekleştireceğiz. Tüm etkinliklerimize hemşehrilerimizi davet ediyoruz" dedi.

Çorum Belediyesi Hizmet Binası 5. Katta bulunan ihale salonunda Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın başkanlığında ihale komisyonu tarafından gerçekleştirilen ihaleye 6 firma teklif verdi. İhale gerekli incelemeler yapıldıktan sonra onaylanacak.