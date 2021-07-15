36 yıl aradan sonra bir araya geldiler

MURAT ÇETİN

Afyon’da askerlik görevini yerine getiren 1965/2 tertip askerler, 36 yıl sonra ilk kez buluştu. Vatan vazifesini yaptıktan sonra her biri delikanlı birer genç olarak hayata atılan asker arkadaşları, Çorum’da bir araya gelerek hasret giderdi.

Mecitözü Çitli Köyü nüfusuna kayıtlı Nevzat Can’ın ev sahipliğindeki Çorum ziyaretinde, askerlik anılarını tazeleyen asker arkadaşları, uzun sohbetler eşliğinde hafızalarında kalan tüm anılarını tazeledi.

Aradan geçen 36 yıla rağmen dostluk ve samimiyetlerinden bir şey kaybetmeyen arkadaşlar, Çorum ziyaretiyle birlikte Samsun’da da buluşma organizasyonu yaptılar.

988 Afyon Akaryakıt Bölüğü’nde 1965/2 tertiplerden 1966/2 tertip arası zamanda askerlik vazifesini yerine getiren asker arkadaşları, organizasyondan ve Çorum’da misafir olmaktan duydukları memnuniyetlerini aktararak, gelecek yıl için de buluşma randevularını bugünden belirleyip sözleştiler.

Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2021, 18:40