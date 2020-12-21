36 yıl sonra hasret giderdiler

RECEP MEBET

Tanyeri İlkokulu 1984 yılı 5/E Sınıfı mezunları, 36 yıl sonra buluşup hasret giderdiler.

Geçtiğimiz günlerde okul binasında gerçekleşen buluşmaya Uğur Çağdaş, Ümit Göbelek, Ahmet Sapancı, Ahmet Balabaz, Sedat Tomuk, Hayriye Şen ve Hatice Biçer katıldı.

Sosyal mecra üzerinden organize olup Tanyeri Okulu’nu ziyaret eden mezunlar, hasbihal edip anılarını yâd ettiler.

Emekli Sınıf Öğretmenleri Mustafa Demir’i de unutmayan mezunlar, rahatsızlığı nedeniyle evinden dışarı çıkamayan hocalarına acil şifalar dilediler.

Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden mezunlar, pandemi sonrası daha geniş kapsamlı bir buluşma tertip etmek için sözleştiler.

Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2020, 19:08