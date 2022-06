‘3600 ek gösterge değişikliği kamu görevlilerinin taleplerini karşıladı’

Büyük Birlik Partisi Çorum İl Başkan Şakir Yıldırım, TMO tarafından açıklanan buğday ve arpa alım fiyatlarının çiftçilerin beklentilerini karşıladığını belirtti.

TMO tarafından, sert ekmeklik buğdaya, bu yıl, ton başına 6 bin 50 lira alım, bin lira prim bedeli olmak üzere toplam 7 bin 50 lira, arpa da ise ton başına 5 bin 500 lira alım, 500 prim olmak üzere toplamda 6 bin lira olarak belirlendiğini kaydeden Şakir Yıldırım, “Kısmen çiftçilik yapan ve tarım üreticilerinin her an yanında birisi olarak, açıklanan fiyatın beklentileri karşıladığını açık yüreklilikle ifade ediyorum. Ayrıca hayvancılık yapan kardeşlerimin, özellikle yem fiyatları ve bu konudaki daha yüksek destek taleplerinin de en kısa zamanda karşılanacağına inanıyorum”dedi.

3600 ek gösterge değişikliği ile ilgili de görüşlerini dile getiren Yıldırım, “Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrasında, daha önce pek çok kez dile getirdiğimiz ‘3600 Ek Gösterge’ konusuyla ilgili, hükümet tarafından yürütülen hazırlıkların tamamlandığı ve konuyla ilgili hazırlanan teklifin Meclis’in gündemine sunulacağı açıklandı. Teklif hakkında, Sayın Cumhurbaşkanımız, kamuoyuna, genel hatlarıyla bilgi verdi.

Daha fazla detayı, teklif Meclis’e sunulduğunda göreceğiz. Açıklanan şekliyle, teklifin, daha önce 3600 Ek Gösterge sözü verilen kamu görevlilerimizin taleplerini karşıladığını görüyoruz. Yine, kamu görevlilerinin tümünü kapsayan düzenlemeyle, daha önce dile getirilen, kamuda dengelerin bozulmayacağı, daha önce hak sahibi olanlar için de adaletli bir çözüm sunuluyor. Şu anda şube müdürleri ve ilçe müdürlerinin, hak kaybına uğrama endişeleri var. Meclis aşamasında, konuyu detaylı bir şekilde inceleyip, ayrıca takipçisi olacağız. Genel hatlarıyla açıklanan teklifin, bu şekliyle memur sendikalarının taleplerine ve bizim de pek çok kez yaptığımız açıklamalarla dile getirdiğimiz kamu görevlilerimizin isteklerine cevap verdiğini düşünüyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum”şeklinde belirtti.

Türkiye’nin, Suriye’deki terör unsurlarına yönelik yapacağı açıklanan 5. harekatın hazırlıklarının devam ettiğini dile getiren Yıldırım, “Harekatla, Tel Rıfat’tan başlayıp Münbiç’e uzanan, oradan Ayn-el Arab ve Kamışlı’ya kadar olan bölgede bulunan, terör örgütlerine karşı, sınırlarımızı, topraklarımızı, bölgede bulunan sivilleri ve bölge barışını korumayı hedefliyoruz. Türkiye, kuzeyde, tarafı olmaya zorlandığımız, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın; batıda, anlamsız bir usul ve tarzda silahlandırılan, gün geçtikçe bağımsız bir ‘devlet’ olmaktan çok ‘ABD’nin oyuncağı’ olmaya dönüşen Yunanistan’ın; doğuda, bölgesinde ‘ABD’ye ait bir koloni’ olma hevesindeki Ermenistan’ın; güneyde yine ABD tarafından kurdurulmaya çalışılan bir terör devletinin tehdidi altında; bir varlık ve bağımsızlık mücadelesi veriyor”şeklinde belirtti.

ABD, Türkiye’yi, Yunanistan gibi, Ermenistan gibi, menfaatlerinin olduğunu düşündüğü, menfaatlerini korumaya çalıştığı diğer bölgelerde yapmaya çalıştığı gibi, her dediğine ‘baş üstüne’ diyecek bir kukla devlet haline getirmeye çalıştığını ifade eden Yıldırım, “Türkiye, ABD’nin uydusu olmayacak kadar büyük bir ülkedir. Hiçbir şart, Türk Milleti’ne, ABD’nin uşaklarının üniformasını giydiremez. ABD’nin, Türkiye’nin ekonomisi üzerinden, Suriye üzerinden, Yunanistan üzerinden, Ermenistan üzerinden, Türkiye’nin aleyhine yürüttüğü faaliyetlerin farkındayız. ABD’nin FETÖ’yle, PKK’yla yapmak istediklerinin de farkındayız. Türkiye’deki birtakım siyasilerle kurdukları ilişkilerin, iş birliklerinin de farkındayız. Her hafta grup toplantılarında, her gün televizyonlarda, her dakika sosyal medyada, bu siyasilerin canhıraş verdikleri iktidar mücadelelerini izliyoruz. Bu siyasetçilerden, ABD’nin, uluslararası platformlarda ve bölgemizde, taşeronları aracılığıyla gerçekleştirdikleri, Türkiye’ye yönelik hamlelerine karşı bir cümle duydunuz mu? Ben duymadım. Milletimiz de duymadı. Dün ülke işgal altındayken, “Güçlü devletlere karşı savaşamayız.”, “Mandayı kabul edelim.”, “Himayeyi kabul edelim.”, diyenlerle; dün ülke işgal altındayken, İngiliz Muhipleri Cemiyeti’nin, Wilson Prensipleri Cemiyeti’nin çatısı altında kurtuluş arayanlarla; bugün, Türkiye’nin geleceğini ABD’nin projelerinin parçası olmakta görenlerin birbirinden hiçbir farkı yoktur. İçinden geçtiğimiz badirelerde, içinde bulunduğumuz şartlarda, tek bir çözüm önerisi ortaya koymayanların, bunun yerine Osman Kavala’nın, Selahattin Demirtaş’ın, hapisteki PKK’lıların, FETÖ’cülerin avukatlığına soyunanların, hangi tarafta durduklarını izah etmeye gerek bile duymuyorum. Zaten taraflarını söylüyorlar. Herkese hatırlatıyorum: Türkiye’nin tarafındayız. Türk Milleti’nin tarafındayız. Mehmet’in, Mehmetçik’in, şehidin, şehit ailesinin tarafındayız. Türkiye’nin bölünmez bütünlüğünün tarafındayız. Türkiye’nin hürriyetinin, istiklalinin, istikbalinin, tarafındayız. Doğru taraftayız”diyerek sözlerini tamamladı. (Haber Merkezi)