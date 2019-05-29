‘3600 ek gösterge sözünün yerine getirilmesini istiyoruz’

FATİH AKBAŞ

Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, bir dizi ziyarette bulunmak üzere geldiği Çorum’da basın toplantısı düzenledi.

Eğitim Sen Çorum Şubesi’nde gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Feray Aytekin Aydoğan, sürekli dile getirdikleri ve seçimlerde de söz verilen 3600 ek göstere konusunda henüz hiçbir şey yapılmadığını belirterek, “Biz 3600 ek gösterge talebimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. En temel hakkımız olan 3600 ek gösterge konusunda ısrarımız daha da arttı. Toplu sözleşme döneminde de en önemli gündemiz bu olacak” dedi.

Hazırlıkları süren öğretmenlik meslek kanunu ile ilgilide eleştirilerini dile getiren Aydoğan, “Tüm illerde okulları ziyaret ederek öğretmenlik meslek kanunu ile ilgili görüşlerimizi dile getiriyoruz. MEB bu konuyu kapalı kapılar ardından görüşüyor. Meslek Kanuna karşı tüm öğretmen arkadaşlarımızı mücadeleye çağırıyoruz” şeklinde kaydetti.

Aydoğan, eğitimin temel sorunlarına çözüm bulunamadığı sürecin devam ettiğini belirterek sözlerini tamamladı.

Basın toplantısına Eğitim Sen Çorum Şube Başkanı Mustafa Gül, yürütme kurulu üyeleri ile sendika üyesi öğretmenlerde katıldı.